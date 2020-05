Sławno otworzy szkoły i przedszkola. Wiemy od kiedy. Ile jest chętnych? Sprawdźcie

Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna zapowiada otwarcie przedszkoli miejskich i szkół podstawowych. Ma to nastąpić od poniedziałku - 25 maja 2020 roku.

- Wszystko wskazuje na to, że od poniedziałku - 25 maja otworzymy miejskie przedszkola i szkoły podstawowe. W przedszkolach będą małe grupy dzieci tych rodziców, którzy zgłosili chęć ich posłania - informuje Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Jest ich na tyle sporo, że zdecydowaliśmy się otworzyć przedszkola. Aktualnie decyzja jest na 80 procent, ale wszystko wskazuje na to, że przedszkola i szkoły częściowo wrócą do normalności. Oczywiście wszystko zgodnie z rygorami sanitarnymi i wytycznymi, które narzuca rząd. Burmistrz dodaje, że w szkołach można tylko mówić o zajęciach opiekuńczo - świetlicowych. - Nie ma mowy o normalnych lekcjach dla klas 1-3. Zajęcia są zdalnie i trudno, abyśmy angażowali nauczycieli tych klas do zajęć opiekuńczo - wychowawczych, a później jeszcze oni prowadzili z domu lekcje zdalne - mówi Krzysztof Frankenstein. - Dodam, że jeśli rodzice poślą dzieci na świetlicę to nie oznacza, że one będą miały lekcje. Innymi słowy, gdy wrócą do domów, to jeszcze będą musiały zająć się lekcjami, które mają zadane zdalnie - zaznacza włodarz.

Co się jeszcze zmieni? W szkołach i przedszkolach dzieci będą miały mierzoną temperaturę. Jeśli okaże się, że będzie ona podwyższona to takie dziecko będzie odsyłane do domu. Tutaj apel - samorządu - do rodziców, aby nie posyłać dzieci [mają pójść dzieci rodziców, którzy muszą wrócić do pracy - red.] z temperaturą do przedszkoli, czy szkoły. Bo takie dzieci nie będą przyjmowane.

Każda ze szkół (SP 1 i SP 3) i przedszkoli miejskich w Sławnie ma termometr bezdotykowy. Rodzice będą zobowiązani do podpisania zgody na to, aby ich dziecku można było zbadać temperaturę.

- Są usuwane ze szkół i przedszkoli pluszaki, dywany. Odbywają się dezynfekcje. Każda placówka dostanie po 40 litrów płynu dezynfekcyjnego. Będą też dozowniki do dezynfekcji rąk. Staną przed budynkami - informuje Marta Konfederak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie. - Nauczyciele, personel otrzymają maseczki i przyłbice. Każda placówka będzie miała jednorazowe rękawiczki plus fartuchy ochronne, które mają zakupić dyrektorzy. Te ostatnie będą dla pań, które będą wyznaczone w każdej placówce do pilnowania dzieci wchodzących do szatni, gdy je będą przyprowadzali rodzice. Ilu jest chętnych rodziców na posłanie dziecka do szkoły, czy przedszkola miejskiego w Sławnie? Dane miasta Sławno.

SP nr 1 - 3 chętnych

SP nr 3 - 15 chętnych

Przedszkola (1,2,3,4) - po 20/25 chętnych na przedszkole

Żłobek - 6

