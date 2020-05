Co z rozgrywkami piłkarskimi? Jest rekomendacja klubów. A OSiR w Sławnie szykuje murawę [ZDJĘCIA]

Jan Bednarek, prezes ZZPN odbył telekonferencje z prezesami klubów w regionie. Ma to pomóc w podjęciu decyzji co do losu rozgrywek w niższych ligach. Ta ma zapaść do 11 maja 2020 r.

Z inicjatywy prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jana Bednarka odbyły się wideokonferencje z udziałem prezesów klubów III ligi, czwartej ligi oraz czterech grup klasy okręgowej. W spotkaniu wzięli udział także przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji Jacek Siebert, radca prawny Rafał Czyżyk, przewodniczący Wydziału Dyscypliny Robert Bikowski, dyrektor biura ZZPN Dariusz Królikowski oraz Piotr Majchrzak z Koszalina. Czytaj także Pierwsze Komunie Święte w Sławnie - rok 2014 i 2017. Pamiętacie? [ZDJĘCIA] - Do 11 maja zobowiązaliśmy się podjąć decyzję dotyczącą obecnego sezonu. To czy będziemy mogli dokończyć rozgrywki uzależnione jest przede wszystkim od sytuacji epidemicznej. Musimy otrzymać zgodę z ministerstwa sportu na grę, a samorządy muszą otworzyć boiska. Bardzo ważna jest jednak dla nas także opinia klubowych działaczy. To oni najlepiej wiedzą w jakiej sytuacji znajdują się ich zespoły, czy i kiedy będą mieli możliwość wznowienia treningów i czy warto dokańczać obecny sezon. A jeżeli tak, to w jakiej formie – mówi Jan Bednarek. Rozmawiano też z prezesami klubów grających w niższych ligach (B-Klasa, A-Klasa) i tutaj ci rekomendują zakończenie sezonu. Na zdjęciach boisko, gdzie gra MKS Sława Sławno. Jak widać OSiR w Sławnie przerwę w meczach wykorzystuje do pielęgnacji murawy. Podobnie dzieje się też w mieście Darłowo. Wideokonferencje przeprowadzone zostały osobno z każdą ligą. Podczas spotkania działacze dowiedzieli się o możliwościach jakie stwarza klubom tarcza antykryzysowa 2.0, zwłaszcza dotyczących dotacji z samorządów. Każdy z prezesów klubów miał możliwość wypowiedzi i określenia za jaką jest formą dokończenia rozgrywek. W sumie głos zabrało ponad stu działaczy. - Usłyszeliśmy wiele merytorycznych wypowiedzi. Mamy duży materiał do analizy, a będzie go jeszcze więcej ponieważ w przyszłym tygodniu odbędę wideokonferencje z prezesami klubów z klasy A i klasy B. Po weekendzie majowym odbędzie się wideokoferencja z prezesami poszczególnych związków wojewódzkich. Podczas niej zapadną ostateczne decyzje – dodał Bednarek.