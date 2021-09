Wtorek na targowisku w Sławnie. Ceny są bardzo fajne i konkurencyjne ZDJĘCIA

Targ w Sławnie ma się świetnie

Na targu w Sławnie sprzedają lokalni kupcy , rolnicy, czy też osoby handlujące starociami. Zobaczcie co można kupić i za ile - patrz zdjęcia cen owoców i warzyw. Dodajmy, że słoneczna aura sprzyja kupującym i sprzedającym, a tych ostatnich jest bardzo dużo. To świetna wiadomość, bo konkurencja cenowa też jest spora.

Owoce i warzywa kupicie tutaj tanio - np. maliny od 8 zł za koszyczek, tak samo jeżyny. Śliwki węgierki - nawet od 4 zł za kg...

Targ w Sławnie działa we wtorki i piątki od godz. ok. 6.30 do ok. 12.30 - 13. W niedziele tu kupicie ptactwo i zwierzęta, ale od godz. 7 do ok. 11.30 - 12. Polecamy.