Wolontariusze w Sławnie zbierają paczki dla dzieci. Niedziela - 17.12.2023. Nie bądź obojętny

- Tym razem nasza akcja jest dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pięćmiechowie (gmina Malechowo). Mamy do obdarowania grupkę cudownych Dzieci, w wieku od 1,5 roczku do 19 lat, także jest pole do popisu - mówi B. Bukowski. - Czego potrzebują dzieci? Tego co wszystkie! Mile widziane będą książeczki, środki pielęgnacyjne, zabawki, gry, modele do składania, klocki, ubranka, ale też rzeczy codziennego użytku. A zatem – już tradycyjnie - spotkajmy się na placu Kard. St. Wyszyńskiego, w niedzielę 17 grudnia w godzinach 10-14. Zrób paczkę i zostań Świętym Mikołajem! My jak zwykle ze swojej strony w ramach podziękowań oferujemy naklejkę dla Super Darczyńcy, a w ramach umilenia pogaduch - herbatę z termosu i ciasteczka plus upominki dla dzieci. Zapraszamy.