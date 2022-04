Wiosna na działkach w Sławnie. Są pierwsze zasiewy ZDJĘCIA

ROD w Sławnie - działki wiosną

ROD w Sławnie wiosną budzą się do życia. Co robi się na nich na początku kwietnia?

- Na razie noce są zimne, a więc i z sadzeniem lepiej się wstrzymać - mówi jedna z działkowiczek. - Na taką aurę jest odporny czosnek i dlatego go posadziłam wcześniej i już całkiem fajnie wybił z gruntu.

To też możecie zobaczyć na zdjęciach. Nasza rozmówczyni dodaje, że nocne przymrozki przymroziły wczesne kwiaty, ale ocenia, że one "odbiją". Akcentuje, że dla niej ROD to fajne miejsce, gdzie można się wyciszyć i trochę popracować, aby mieć swoje warzywa, czy owoce.