Warszkowo, ale rok 2007 - zobaczcie, jak wyglądał tutejszy kościół [ZDJĘCIA]

Wypłynęli z portów na protest. Są we Władysławowie. Co dalej? [ZDJĘCIA] - aktualizacja

Armatorzy trudniący się wędkarstwem dorszowym z całego pomorza wypłynęli z portów i dotarli do Władysławowa. Tutaj oflagowali i obanerowali swoje jednostki. To w ramach protestu. Chodzi o to, że - jak informuje Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego - branża domaga się odszko...