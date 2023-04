W The Voice Kids zaśpiewała Maja Kryj. Zaczarowała potężnym wokalem. Zdjęcia

Maja Kryj w The Voice Kids

Maja Kryj jest jedną z uczestniczek The Voice Kids 6 edycji tego programu rozrywkowego, którą zobaczyliśmy w TVP2 w dniu 1 kwietnia 2023 r.. 13-latka przeszła przesłuchanie w ciemno. Polega ono na tym, że jurorzy wsłuchują się w głos śpiewającego dziecka nie widząc go i jeśli im się spodoba wykonanie danej piosenki, to naciskają przycisk i wówczas odwracają się na fotelu do wykonawcy/wykonawczyni. To oznacza, że przechodzi on/ona dalej. Jeśli odwrócą się np. dwa fotele jurorskie, to wykonawca/wykonawczyni wybiera do, której drużyny dołączy. Maja Kryj trafiła do drużyny Tomsona i Barona.