Przygotowaliśmy dla Was zestawienie znanych i słynnych mieszkańców powiatu sławieńskiego. Zapraszamy do sprawdzenia o kim mowa. Zamieszczamy też osoby, które zostały uhonorowane w Sławnie miejskim laurami. W zestawieniu nie mogło zabraknąć dwóch wicepremierów, którzy - niestety - już nie żyją. Mowa o Śp. Andrzeju Lepperze i Śp. Przemysławie Gosiewskim. AKTUALIZACJA - dodaliśmy nowe osoby do tego zestawienia. Czekamy na kolejne Wasze sugestie - [email protected] - kto powinien znaleźć się w tym zestawieniu.