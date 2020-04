W szpitalu w Koszalinie wykryto COVID-19 u lekarza i pacjentów - 130 osób na kwarantannie AKTUALIZ.

Według Cezarego Sołowija, rzecznika prasowego koszalińskiego szpitala na obu wyżej wymienianych oddziałach przebywa około 60 pacjentów. Od wszystkich pobrano próbki do badań. Tak samo od personelu medycznego i lekarzy.

Równolegle sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Czyli chodzi o to, aby ustalić tzw. wszystkie osoby z kontaktu z chorymi. Co dalej? Szpital podejmie decyzję, gdy będą wyniki badań. Aktualnie wisi nad nim kwarantanna.

AKTUALIZACJA

- U dwóch pacjentów oddziału wewnętrznego, a także jednego lekarza z kardiologii stwierdzono w środę, 15 kwietnia, zakażenie covid-19. Ustaliliśmy listę osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi i są już one objęte nadzorem epidemiologicznym. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem zostali przeniesieni na oddział zakaźny. Lekarz przebywa w kwarantannie domowej. Ich ogólny stan zdrowia jest dobry - informuje Cezary Sołowij, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Instytucje właściwe do sprawowania pieczy zdrowotnej w naszym województwie zostały o zaistniałej sytuacji powiadomione. Oba odziały, zgodnie z decyzją podjętą we współpracy z koszalińską stacją sanepidu, zostały poddane kwarantannie do 28 kwietnia. W sumie na kwarantannie przebywa ponad 130 osób: personel część w szpitalu, a część w kwarantannie domowe) i pacjenci z tych oddziałów.