W Sławnie rośnie "cudowna" roślina i to praktycznie w mieście [ZDJĘCIA] - pomaga na różne choroby

Czosnek niedźwiedzi... Jak podaje Wikipedia: "Do celów ziołolecznictwa zbiera się liście lub całe ziele w kwietniu i maju, a cebule we wrześniu i październiku. Surowiec pozyskuje się zwykle z natury. Jeśli ma być stosowany do pobudzenia procesów trawiennych, to najlepiej jest go zebrać na początku pory kwitnienia."

FOT. TT