W Sławnie ponad 12 000 sztuk maseczek doręczonych

- Dodatkowo dotarł do nas dzisiaj kolejny materiał do szycia - ponad 500m flizeliny medycznej oraz ponad 8000m gumki do maseczek - informuje Rafał Szymczewski z Urzędu Miejskiego w Sławnie. - W kolejnych dniach sukcesywnie maseczki będą dostarczane do pozostałych domostw - dodaje.