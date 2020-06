W Sławnie po godzinie 22 apteki nie dyżurują. Odsyłają np. do Słupska

Andrzej Protasewicz, wicestarosta sławieński mówi, że jakiś czas temu apteki sławieńskie poinformowały Starostwo Powiatowe w Sławnie, że mają kłopoty z personelem - magistrami farmacji, którzy by dyżurowali nocą.

Sprawą zainteresowała naszą redakcję jedna z Czytelniczek, która po godz. 22 "pocałowała aptekę w Sławnie w klamkę". Mówi ona, że przeczytała informację, że może pojechać do apteki w Słupsku, która akurat pełni dyżur.

- Argumentacja była też taka, że jest kłopot z personelem aptekarskim oraz, że na to nakłada się zagrożenie koronawirusowe. Czyli, że ten personel jest ciężej pozyskać - mówi wicestrosta Andrzej Protasewicz. - Nie zgodziliśmy się z takim postawieniem sprawy i zaskarżyliśmy to do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Farmacji w Szczecinie, ale tam również otrzymaliśmy podobną odpowiedź z zaznaczeniem, że jest to rozwiązanie tymczasowe. A w naszej ocenie jest to łamanie prawa, bo apteki powinny zapewnić dyżury w np. Sławnie całodobowo. Dotychczas tak było.