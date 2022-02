W Sławnie bardzo drogie roboty dodatkowe przy wymianie wodomierzy - kontrowersje i komentarz prezesa SM

Awantura wokół wymiany wodomierzy w Sławnie i robót dodatkowych

Kazimierz Olejniczak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie mówi, że na wymianę wodomierzy [skończył się im okres tzw. legalizacji; wymiana wodomierzy powinna odbywać się co 5 lat ] w lokalach spółdzielczych został ogłoszony przetarg,

- Zgłosiły się cztery firmy i komisja przetargowa, składająca się z pracowników Wybrzeża i członków Rady Nadzorczej naszej spółdzielni, wybrało najkorzystniejszą - wyjaśnia Kazimierz Olejniczak. - Ta firma wynajęła podwykonawcę, który rozpoczął prace przy wymianie wodomierzy. W Sławnie dotyczyło to nieco ponad 1000 mieszkań i umowa z firmą, którą wyłoniliśmy w przetargu opiewała na 270 tysięcy zł. W umowie był też aneks mówiący o ewentualnych pracach dodatkowych. Takie były wykonane i zostały wycenione na 50 tysięcy zł. Chodziło o wymiany śrubunków, kolanek, zaworów, które były nieszczelne lub zużyte. Trudno, abyśmy kontrolowali każde mieszkanie, gdzie był wymieniany wodomierz i monterzy powinni o wszystkim informować lokatorów. Błędem z naszej strony było tu to, że nie poszedł do mieszkańców konkretny przekaz, że to oni płacą za prace dodatkowe.