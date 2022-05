W gm. Postomino rzepaki pięknie się żółcą. ZDJĘCIA z lotu ptaka

Gmina Postomino z lotu ptaka

Wieś Nosalin to wieś leżąca w gminie Postomino. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu sławieńskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań liczba ludności we wsi Nosalin to 164 z czego 48,2% mieszkańców stanowią kobiety, a 51,8% ludności to mężczyźni.

Źródło: www.polskawliczbach.pl/wies_Nosalin