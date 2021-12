W gm. Darłowo skarby zgromadzone w jednym miejscu ZDJĘCIA, WIDEO Tomasz Turczyn

W gminie Darłowo - w Starym Jarosławiu - jest niezwykłe miejsce, gdzie jest dużo pamiątek dokumentujących historię powiatu sławieńskiego i Pomorza. Zapraszamy Was do wirtualnej podróży w to miejsce. Odwiedziliśmy je i prezentujemy to co można tam zobaczyć.