W Darłowie szykują się poważne utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu - Darłowo

Apelujemy, by 14 maja w czasie trwania zawodów, tj. godz. 18:00-19:30 zaplanować takie korzystania z samochodu, by w podanych przedziałach czasowych uniknąć utrudnień związanych z wjazdem/wyjazdem na/z posesje lub z dotarciem do planowanego celu podróży. Jeśli w tym dniu planują Państwo wykorzystanie samochodu, to prosimy o zaparkowanie wcześniej samochodu w takim miejscu, z którego będzie można wyjechać nie powodując zagrożenia dla biegnących zawodników.

W trosce o komfort i uszanowanie użytkowników dróg w naszym mieście termin i godzina biegu została ustalona tak, by jak najmniej ograniczona została swoboda w komunikacji samochodowej. Poniżej podajemy orientacyjne czasy kaskadowego wyłączania lub ograniczania ruchu na poszczególnych ulicach: