UKS Orlik Darłowo pomaga rodzicom w dobie koronawirusa

- Wszyscy wiemy, że, na skutek zaleceń Rządu RP zmuszeni zostaliśmy do zawieszenia działalności UKS Orlik Darłowo. Na chwilę obecną nikt nie potrafi przewidzieć, ile potrwa taki stan rzeczy. Dla nas, piłkarzy jest to szczególnie dokuczliwe - informuje UKS Orlik Darłowo. - Nasze życie osobiste staje się coraz trudniejsze, kłopotliwsze i droższe. Dlatego, by choć troszeczkę ulżyć budżetom domowym członków naszego stowarzyszenia, odstępujemy w miesiącach kwiecień i maj od obowiązku wnoszenia składki członkowskiej. Nie wiemy, jak zaznaczamy, jak długo potrwa ta epidemia. Miejmy nadzieję, że już w czerwcu nasi piłkarze zapełnią murawy boisk, że wrócimy do treningów i meczy. Wobec faktu, że ciążą na nas opłaty logistyczne za miesiąc marzec, prosimy, by Ci, którzy w obecnej sytuacji o tym zapomnieli, nadrobili tą zaległość i uzupełnili wpłatę składki za marzec właśnie. Dziękujemy!