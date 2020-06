Tak dużo zachorowań na koronawirusa w Polsce jeszcze nie było - 08.06.2020 r. [KOMENTARZ]

Komentarz

Wielkimi krokami zbliża się sezon turystyczny. I z pewnością przyczyni się to do wyjazdów w kraju np. nad morze. Czy powinniśmy się bać? Uważam, że trzeba do wszystkiego podchodzić zdroworozsądkowo. Niestety nawet w Sławnie takiego podejścia mi brakuje. Choćby na targowisku miejskim większość osób, która tam się udaje nie nosi maseczek ochronnych o rękawiczkach jednorazowych nie wspomnę. Gdzież ten dystans społeczny? Czy nie za bardzo sobie poluzowaliśmy? Pozostawiam to do Waszego - Internauci - przemyślenia. Mnie na pewno niepokoją ostatnie statystyki podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Tomasz Turczyn