Świąteczna akcja Nadleśnictwa Sławno ucieszyła dzieci z Domu Dziecka w Darłowie ZDJĘCIA

Świąteczna akcja Nadleśnictwa Sławno

Świąteczne paczki dla dzieci

- Świąteczne paczki trafiły do Domu Dziecka w Darłowie, bo to ta placówka została wybrana przez naszego pracownika - mówi Piotr Szymański.- Dlaczego akurat ta placówka? Zbliżają się święta to czas szczególny dla dzieci zwłaszcza tych, które znajdują się w domu dziecka. Po uzgodnieniach co do potrzeb pracownicy nadleśnictw prywatnie zbierali dary, które następnie zostały przewiezione do Sławna celem posegregowania i spakowania. Dnia szóstego grudnia sławieńscy leśnicy przekazali dary od wszystkich pracowników z terenu RDLP w Szczecinku wraz z choinką.