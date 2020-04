Sławno zakupiło 11000 maseczek ochronnych dla mieszkańców. Pierwsza partia dotarła

- W pierwszej kolejności maseczki trafią do służb medycznych, służb mundurowych oraz przychodni. Dodatkowo do służb trafi płyn do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji podłóg. Kolejne maseczki będą sukcesywnie dostarczane mieszkańcom Sławna - zapowiada Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

Równocześnie, niezależnie od kolejnych dostaw maseczek, Urząd Miejski w Sławnie rusza ze zorganizowaną akcją szycia maseczek ochronnych oraz kombinezonów dla służb medycznych. W tym celu zorganizowane zostały trzy zespoły składające się z 30 osób.

Zadaniem pierwszego zespołu, zlokalizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 4, będzie wykrajanie materiału i przygotowanie go do szycia kombinezonów ochronnych. Zadaniem drugiego zespołu, zlokalizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, będzie wykrajanie i przygotowanie materiału do szycia maseczek ochronnych. Trzeci zespół, zlokalizowany w świetlicy środowiskowej, będzie zszywał gotowe elementy.

W tym celu zamówiony został specjalistyczny materiał oraz niezbędny sprzęt krawiecki. W prace w większości zaangażowane będą osoby z miejskich jednostek. Akcja przewidywana jest nieprzerwanie do czerwca br., w zależności od potrzeb będzie kontynuowana.