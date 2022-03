Sławno. Wiosenny żuraw buszuje na obrzeżach miasta ZDJĘCIA. Fajna miejscówka spacerowa

Żurawie w Sławnie

Żurawie spotkacie na łąkach w okolicy obwodnicy Sławna. Prezentowana seria zdjęć została wykonana w czwartek - 24 marca 2022 r. przed południem. Konkretnie na łące w pobliżu dawnego toru kolejowego z, którego pozostał tylko nasyp będący ścieżką rowerowo - rekreacyjną i prowadzącą do Pomiłowa. Ze Sławna to ok. 3 km. Polecamy to miejsce na spacery.