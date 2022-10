Sławno. Ślubowanie pierwszoklasistów w LO i otrzęsiny - ZDJĘCIA. Komentarz redakcji

Ślubowanie w LO ze Sławna

Komentarz redakcji

Część uczniów i ich rodziców decyduje się na naukę w słupskich szkołach średnich. Czy zyskują na tym? Oczywiście tu każdy ma swoje indywidualne odczucia. Są plusy i minusy takiej decyzji. Minusami na pewno są dojazdy, które na dłuższą metę męczą. Licealista musi rano wstać i wraca ze Słupska późnym popołudniem. Czy słupski licealista jest lepiej wyedukowany? Tutaj postawiłbym tezę, że jeśli ktoś ma się dobrze uczyć to zrobi to obojętnie w Słupsku, czy Sławnie. Polecam Wam też zwrócenie uwagi na to, że ZSM Darłowo bije rekordy popularności. Patrz więcej poniżej.

Tomasz Turczyn