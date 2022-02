Sławno. Rozpoczęła się przeprowadzka Urzędu Gminy do pałacyku ZDJĘCIA

Budynek, przy ul. I-ego Pułku Ułanów w Sławnie - był dawną willą właściciela browaru w Sławnie A. Schultza. Świadczy o tym choćby to zdjęcie. Z kolei od września 1955 do sierpnia 2011 roku była to siedziba Zespołu Szkół Zawodowych. Później budynek był pod kuratelą Starostwa Powiatowego w Sławnie i nic się w nim nie działo, aż do przejęcia obiektu przez gminę Sławno.

TT