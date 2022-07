Sławno. Prokuratura umorzyła sprawę tragicznej śmierci na torach ZDJĘCIA, WIDEO

Dramat na torach w Sławnie

Tragedia na przejeździe kolejowym w Sławnie na ulicy Gdańskiej rozegrała się 4 lutego 2022 r. wieczorem. Wówczas pociąg relacji: Kraków Główny - Kołobrzeg śmiertelnie potrącił 31-latka. Prokuratura Rejonowa w Sławnie prowadziła śledztwo pod kątem wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Prokuratura ustaliła, że do potrącenia doszło ok. 100 metrów przed przejazdem kolejowym na ul. Gdańskiej w Sławnie. Zaś pociąg - lokomotywa - zatrzymał się już po przejechani tego przejazdu. Z sekcji zwłok zmarłego - według śledczych - wynikało, że 31-latek zmarł wskutek obrażeń, jakich doznał po potrąceniu przez pociąg.

- Ustaliliśmy, że do śmierci 31-latka nie przyczyniły się osoby trzecie - mówi Anna Grabowska, prokurator ze Sławna. - Z okoliczności tego, co się wydarzyło wynika, że było to targnięcie się na swoje życie.