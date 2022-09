Sławno. Poniemieckie skarby ukryte pod podłogą ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Przentujemy to, co zostało odkryte w Sławnie i pochodzi z lat 1920 - 1945. Jest to zbiór zdjęć i dokumentów, gdzie pojawia się nazwisko szewca - Block. Odkryto też w świetnym stanie narzędzia szewskie.