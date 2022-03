Sławno pomaga Ukrainie. Przyjechali uchodźcy spod Kijowa ZDJĘCIA

Sławno pomaga Ukrainie

Przygotowywane są kolejne miejsca dla uchodźców, którzy trafiają do Sławna z okolic Kijowa.

Przypominamy, ze w dalszym ciągu trwa zbiórka darów. Potrzebne są najbardziej:

▶️Koce zwykłe i termiczne

▶️Śpiwory

▶️Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej lub prześcieradła

▶️Materace

▶️ Środki higieny i czystości

▶️Żywność do szybkiego przygotowania (instant)

▶️Konserwy

▶️Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

▶️Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)