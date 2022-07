Sławno. MPEC kupuje miał węglowy i na pewno mieszkańcy odczują podwyżkę ZDJĘCIA

MPEC Sławno Kupił miał węglowy na pół sezonu

- Jesteśmy w trakcie zakupu miału węglowego i mamy już fizycznie połowę tego, co nam jest potrzebne na sezon grzewczy - mówi Robert Jankowski, prezes MPEC w Sławnie. - Każdy z nas śledzi sytuację związaną z wojną na Ukrainie, która przekłada się na ceny energii, a więc i węgla. Powszechnie wiadomo, że węgla brakuje i to odczuwamy zamawiając miał. Sukcesem jest to, że uda się znaleźć firmę, która nie domaga się zapłaty z góry. Oczywiście ceny są dużo wyższe niż były. Przykładowo przed wojną płaciliśmy nieco ponad 400 zł za tonę miału, a teraz ceny oscylują w granicach do 2000 zł.

Robert Jankowski mówi, że MPEC w Sławnie kupił 15 tysięcy ton miału po cenie, jak stwierdza ani taniej, ani drogiej.