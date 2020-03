Sławno i okolice w czasie epidemii koronawirusa - ZDJĘCIA z lotu ptaka

Jak widać Sławno (i najbliższa okolica) z lotu ptaka jest bardzo malowniczym i pięknie położonym miastem. Na zdjęciach da się zauważyć, że na ulicach ruch jest niewielki. To w związku z zagrożeniem koronawirusowym. Pamiętajcie - zostańcie w domach. Przekażcie to też młodzieży. Ministerstwo Zdrowia podaje, że 1/4 zakażeń koronawirusowych w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia.