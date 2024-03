Skarb Niemców ze Sławna. Skrytka pod podłogą odkryta. Zdjęcia

Poniemiecki skarb w Sławnie

Wyobraźcie sobie, że jest końcówka wojny. Wiecie, że front wkrótce zbliży się do Sławna. Wejdą żołnierze, których się śmiertelnie boicie. Musicie uciekać. Zabieracie z sobą rzeczy, które będą wam przydatne, praktyczne. Ale z drugiej strony macie skarby, które warto schować. Co robicie? Oczywiście szukacie, jak najlepszej skrytki i ją maskujecie. Tak, aby nikt nie dowiedział się, że coś ukryliście. Macie nadzieję, że kiedyś tutaj wrócicie i odzyskacie to co jest Wasze.

Taką historię prezentujemy na zdjęciach. Zobaczcie, jaki skarb ukryto w jednej z kamienic pod podłogą. Skarb, który znaleziono w czasie remontu.

