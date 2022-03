Skarb Kibica. Poznajcie Wiekowiankę Wiekowo - kadra, transfery ZDJĘCIA

Wiekowianka Wiekowo chce utrzymać fotel wicelidera

- Taki stawiamy przed trenerem i zawodnikiem cel sportowy - mówi Kazimierz Grzybak, prezes Wiekowianki. - Jeśli go zrealizujemy to zagramy w barażach, ale tu patrzymy realnie na IV ligę. By w niej grać trzeba mieć dużo wyższy budżet, niż w okręgówce oraz szerszą kadrę.

Wiekowianka w okresie przygotowawczym zagrała kilka sparingów: Astra Ustronie Morskie - Wiekowianka Wiekowo 5:1, Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo 2:3, Rasel Dygowo - Wiekowianka Wiekowo 8:0, Wybrzeże Biesiekierz - Wiekowianka Wiekowo 1:2.

Kadra Wiekowianki

Bramkarze: Kacper Maciejewski, Adrian Markowski

Obrońcy: Dominik Kruk, Piotr Szczygieł, Daniel Sorbian, , Cezary Kołodziejczyk, Paweł Gogół, Adrian Wieczorek, Maksymilian Madejek

Pomocnicy: Krzysztof Stępniak, Damian Zawolik, Grzegorz Szynkowski, Mateusz Ponurko, Kamil Kowalski, Szymon Kwiecień, Kajetan Madera, Damian Kowalik - wolny zawodnik, Jakub Lachowski