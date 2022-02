Raport - w styczniu 2022 r. w powiecie sławieńskim blisko 1000 zakażeń COVID-19

Pandemia COVID-19 w styczniu 2022 w powiecie sławieńskim

Podsumowując styczeń 2022 roku pod względem zakażeń koronawirusem w powiecie sławieńskim trzeba zauważyć dwie kwestie. Do połowy miesiąca - 15 stycznia Ministerstwo Zdrowia odnotowało w p. sławieńskim 274 zakażenia COVID-19. Później dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa wzrosła ponad 2,5-krotnie. Co to oznacza? Od 16 stycznia do 31 stycznie kolejne 716 zakażeń koronawirusem, gdzie najgorszą dobą była ta z 27 stycznia, gdy odnotowano aż 83 zakażenia COVID-19. Tak źle w powiecie nie było nawet podczas czwartej fali pandemii. Tego dnia wykonano aż 230 testów na COVID-19. Z wyliczeń wynika, że odnotowano wówczas wskaźnik zachorowalności liczony na 10 tysięcy mieszkańców na poziomie 14,2. Do tego na kwarantannie było 1816 osób. Łącznie w styczniu na terenie powiatu sławieńskiego odnotowano 990 zakażeń koronawirusem i 13 zgonów na choroby współistniejące z COVID-19.