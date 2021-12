Przegląd prasy 1.12.2021 Sławno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Prasówka Sławno 1.12: top 3 artykuły z wczoraj

Świątynia Wang to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Karpacza. Uwagę turystów przyciąga charakterystyczna architektura, oryginalne wnętrze oraz niezwykła historia zabytkowej skandynawskiej świątyni. Jak znalazła się w Polsce? Poniżej znajdziecie historię i ciekawostki na temat Kościoła Wang, a także najważniejsze informacje dla turystów planujących odwiedzić to miejsce. Świątynia Wang to - poza Śnieżką - obowiązkowy punkt pobytu w Karpaczu i Karkonoszach.