Pożar w Darłowie w nocy z piątku na sobotę. Zdjęcia

- Na ulicy Spławie w Darłowie płonął w nocy budynek gospodarczy - relacjonuje st. kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - - Gdy nasi strażacy dojechali na miejsce zdarzenia to budynek stał w płomieniach i nie udało się go uratować. Za to obroniliśmy sąsiedni budynek w, którym trzymano trzodę chlewną.