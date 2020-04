Powiat walczy z koronawirusem- pomoc z: gm. Malechowo, gm. Darłowo, gm. Postomino [FOT]

- Każdy mieszkaniec otrzymał już maseczkę ochronną od Gmina Postomino. Potrzeby są wielkie dlatego Centrum Kultury i Sportu w Postominie przy współpracy z firmami Laminopol Sp. z o.o, Lispol Plus S.C., a także z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Postomino i innymi zaangażowanymi mieszkańcami produkuje ręcznie szyte maseczki, które przekazane zostaną najbardziej potrzebującym - informuje Janusz Bojkowski, wójt gm. Postomino. - W dniu dzisiejszym do szyjących wolontariuszy wyjechał materiał na 1500 szt. Jutro kolejna partia. Planujemy uszyć około 10 000 szt.

Gmina Malechowo

- Kolejna zamówiona przez nas partia maseczek przekazywana będzie naszym mieszkańcom od przyszłego poniedziałku - informuje wójt Radosław Nowakowski. - Gmina Malechowo zamówiła je w ilości 5 500 sztuk. Maseczki będą dystrybuowane głównie przez sołtysów ze względu na to, że kierownictwo Poczty Polskiej nie wyraziło zgody na udostępnienie skrzynek pocztowych, co z pewnością znacznie by usprawniło proces ich przekazywania mieszkańcom gminy. Mimo to zostaną one dostarczone dla wszystkich mieszkańców.