Policjant z KPP Sławno świetnie w 30 Półmaratonie Signify w Pile ZDJĘCIA - inne wyniki

Już po raz 30., ponad 1000 zawodników z Polski i zagranicy stanęło na starcie pilskiego Międzynarodowego Półmaratonu Signify. W tym roku, po raz kolejny w ramach zawodów rozegrany zostały Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie, w którego udziale wzięło 50 policjantów. W zawodach wziął udział także st. post. Adrian Kępka, który zajął II miejsce na podium.

St. post. Adrian Kępka na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie. Poza występami w zawodach resortowych służb mundurowych startuje także w biegach ogólnopolskich. Jak mówi bieganie dla niego to wielka pasja i stara się podchodzić do tego sportu z zaangażowaniem oraz profesjonalizmem.

Półmaraton w Pile to kultowy bieg na trasie którego kilkukrotnie odbywały się Mistrzostwa Polski. Najlepiej z biegaczy z powiatu sławieńskiego zaprezentował się Adrian Kępka z czasem 01:21:17.