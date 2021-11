Pobił chłopaka i zabrał mu głośnik. Grozi mu 5 lat więzienia

-Z ustaleń mundurowych wynikało, że 16 - latka zaczepił znany mu jedynie z widzenia o dwa lata starszy chłopak. 18 - latek zabrał pokrzywdzonemu głośnik i nie chciał go oddać

Pracujący nad sprawą sławieńscy kryminalni zatrzymali 19 - letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna został doprowadzony do komendy, gdzie spędził noc w policyjnej celi.

Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej mniejszej wagi, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.