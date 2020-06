Pierwszy koncert w SDK ze Sławna w czasie pandemii ZDJĘCIA, WIDEO

Przy wejściu do SDK w Sławnie widzowie zakładali maseczki ochronne, a już w środku poddawali się dezynfekcji rąk. Sala widowiskowa była wypełniona co drugie miejsce z uwagi na konieczność zachowania dystansu między siedzącymi.

- Sławieński Dom Kultury pięknie się wszystkim kłania i zapraszamy do korzystania z naszej oferty kulturalnej - mówi Izabella Sozańska - Majchrzak, dyrektor SDK. - Bilety na koncert sprzedały się wszystkie, a do sali weszło tyle osób ile zezwalały wymogi reżimu sanitarnego. Chętnych było więcej. To pokazuje, że Sławno jest spragnione kultury i systematycznie jej dawki będziemy dostarczać. Koncert wypadł wyśmienicie. Zapraszamy również do naszego kina na nowości filmowe - dodaje szefowa SDK.