Palce diabła - przypominają Aliena - w lesie koło Słowina. Zdjęcia

Palce diabła w gminie Darłowo

Określany jest palcami diabła lub ośmiornicą [grzyb też przypomina Aliena ze znanej produkcji filmowej] z racji swojego niesamowitego wyglądu. Mowa o okratku australijskim. Jego cechą charakterystyczną jest też to, że wydobywa się z niego woń... padliny! Ta woń wabi muchy.

- Na okratka trafiłem w okolicy Słowina - mówi mieszkaniec gminy Malechowo. - Wybrałem się tam na grzyby z małżonką. Okratek wygląda niesamowicie.

Grzyb ten przynależy do rodziny sromotnikowatych i z racji swojego wyglądu budzi ciekawość. Okratek przywędrował do Europy wraz z rozwojem handlu, ale jego ojczyzną jest Australia, Tasmania, Nowa Zelandia. W Polsce pojawił się w latach 70 XX wieku. Okratek notowany jest na południu naszego kraju. Teraz nasz Czytelnik znalazł go w lesie gminy Darłowo i tutaj grzyb ten to rzadki gość.