P. sławieński: Włodarze jednomyślni w sprawie przekazania spisu wyborców Poczcie. Jest zaskoczenie?

Z nowej ustawy wynika, że głosować będzie można bez przerwy w godzinach od 6 do 20. Dla każdego z uprawnionych do głosowania zostanie przygotowany specjalny pakiet zawierający m.in. kartę do głosowania. Na jego dostarczenie do naszych skrzynek Poczta Polska ma 7 dni, w tygodniu poprzedzającym wybory.

W takich przypadkach wyborcy musieli zarejestrować się jedynie przez internetowy profil zaufany lub urząd gminy . Gdy karta do głosowania została wypełniona, wyborca oddawał ją bezpośrednio listonoszowi lub za pomocą bliskich dostarczał ją do urzędu pocztowego.

- koperta zwrotna, - karta/karty do głosowania, - koperta na kartę/karty do głosowania, - instrukcja głosowania korespondencyjnego,

Wyborca zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia i uiszczenia swoich danych osobowych - imienia, nazwiska i numeru PESEL - na wyznaczonej karcie. Po wypełnieniu karty należy włożyć ją do koperty przeznaczonej na dokument do głosowania, następnie ją zakleić i finalnie umieścić w kopercie zwrotnej. W kopercie zwrotnej musi znaleźć się też podpisane oświadczenie. Kopertę zwrotną trzeba umieścić w specjalnie przygotowanej nadawczej skrzynce pocztowej. Co istotne - nie wcześniej niż o godzinie 6 i nie później niż do godziny 20 w dniu głosowania.

WAŻNE!Pamiętaj, aby stawiać znak "x" w polu obok nazwiska kandydata, na którego chcemy oddać głos. Istotne jest, by postawić znak przy jednym z kandydatów. Postawienie go w kilku polach lub niepostawienie go wcale będzie równoznaczne z nieważnym głosem.

Ustawa głosi, że w tegorocznych wyborach prezydenckich w każdej gminie powstanie gminna obwodowa komisja wyborcza właściwa dla wszystkich obwodów na obszarze określonej gminy.

Wybory prezydenckie 2020. Kary za kradzież lub sfałszowanie dokumentów

Warto przypomnieć, że wyborca po oddaniu głosu będzie zobowiązany do wrzucenia pakietu wyborczego do specjalnie wyznaczonej skrzynki. W sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży lub zafałszowania karty można ponieść karę nawet do 3 lat więzienia.

Przypominamy, że kartę możemy odesłać pustą. Ważne jednak żeby ją zwrócić, tym samym biorąc udział w wyborach, ale oddając nieważny głos.