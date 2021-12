P. sławieński. Czwarta fala COVID-19. Tydzień do tygodnia. Jak to wygląda? - nowe dane 14.12.2021

Czwarta fala koronawirusa nadal wysoka w powiecie sławieńskim

Podsumowując w ciągu - opisywanego - tygodnia zmarło w powiecie sławieńskim pięć osób na choroby współistniejące z COVID-19, a zakaziło się koronawirusem 148 osób, co daje średnią dzienną na poziomie nieco ponad 21 zachorowań. Porównując to do tygodnia z przełomu listopada i grudnia trzeba wyliczyć, że wówczas odnotowano - w powiecie sławieńskim - 189 zachorowań na koronawirusa i 7 zgonów na choroby współistniejące z COVID-19. Ta statystyka pokazuje, że czwarta fala zakażeń nadal jest na wysokim poziomie.