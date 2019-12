Orszak Trzech Króli w Sławnie i Sławsku, a w Darłowie Orszak Czterech Króli [ZAPROSZENIA] - 2020 r.

Darłowo - 6 stycznia 2020 r.

Organizator: Miasto Darłowo, Parafia M.B. Częstochowskiej, Parafia Św. Gertrudy & Parafia M.Kolbego

Lokalizacja: START: Zamek Książąt Pomorskich - Zamkowa - Podzamcze - Młyńska - Hotelowa - Pl. Kościuszki - Kościelna - Wenedów - Kościół Mari

Święto Trzech Króli nazywane w kościele katolickim Objawieniem Pańskim obchodzone jest w dniu 6 stycznia. Dzień ten od listopada 2010 roku, czyli od dziesięciu lat jest ponownie ustawowo dniem wolnym od pracy i w wielu polskich miastach świętowanym poprzez organizację tzw. jasełek ulicznych w postaci Orszaku Trzech Króli.

Tak jest od kilku lat również w Darłowie. Święto to jest nie tylko okazją ku temu by na wesoło świętować, spotkać się i zaangażować we współorganizację ale również ku temu by podkreślić królewskie korzenie naszego Królewskiego Miasta Darłowa.