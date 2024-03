Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Sławnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rozgrywana jest 17 kolejka okręgówki gr 3 ZZPN. Na zdjęciach i wideo mecz: Sława Sławno - Gryf Polanów. Spotkanie trzymało w napięciu do samego końca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sławnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę - 16 marca 2024 rusza 17 kolejka okręgówki gr 3 ZZPN. Sława Sławno podejmie Gryfa Polanów.

Do wzięcia jest 17 mandatów w Radzie Powiatu Sławieńskiego. Rada Powiatu wybiera starostę i wicestarostę. Tym samym w praktyce wybory samorządowe - 07.04.2024 r. - to walka o samorząd - powiatowy. Aktualnie - w kończącej się kadencji - starosta i wicestarosta są z Platformy Obywatelskiej. To Wojciech Wiśniowski z Darłowa i jego zastępca - Andrzej Protasewicz ze Sławna będący jednocześnie szefem powiatowej PO.

Trzy mieszkanki powiatu sławieńskiego straciły łącznie 2800 zł. Nie upewniając się, że podają kody BLIK swojej znajomej, trafiły na oszustów... Policja ze Sławna ostrzega, że zanim przekażesz komukolwiek kod BLIK, upewnij się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się oszust. Pożyczając pieniądze warto osobiście zadzwonić i potwierdzić tożsamość znajomego, czy faktycznie potrzebuje Twojej pomocy.