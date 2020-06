Od 6 czerwca waracają seanse w Kinie "Bajka" z Darłowa. Zobaczcie przygotowania [ZDJĘCIA]

- Dołożymy wszelkich starań byście się Państwo u nas czuli przede wszystkim dobrze, komfortowo i nade wszystko bezpiecznie. Wprowadziliśmy nowe zasady, dostosowaliśmy się do zaleceń i czekamy na Was. Prośmy byście się zapoznali z kilkoma ważnymi zasadami naszego kina - informuje Darłowski Ośrodek Kultury prowadzący Kino "Bajka". -Dla Was, Widzów – najważniejsza informacja to ta, że do kina przychodzimy w maseczce ochronnej i zachowujemy bezpieczny dystans.