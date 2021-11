Nowy wóz bojowy trafił do OSP w Janiewicach. Uroczysty apel z udziałem m.in. sekretarza stanu MSWiA

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy Volvo FL-280 dla jednostki OSP w Janiewicach został kupiony w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych MSWiA, Komendy Głównej Państwowej straży Pożarnej oraz ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Gminy Sławno.

Łącznie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janiewicach przeznaczono kwotę prawie 790 tys. zł, z czego z MSWiA (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) – 180 tys. zł, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 tys. zł, a Gmina Sławno – 229.906 zł.

Na zaproszenie organizatorów w uroczystościach udział wzięli m.in. Paweł Szefernaker, poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu MSWiA, Marek Subocz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie, Paweł Faryno, komendant powiatowy PSP w Sławnie, Marek Kowalski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, radni Gminy Sławno, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Sławno oraz druhny i druhowie ochotnicy z OSP Janiewice i mieszkańcy Janiewic.

Na początku dowódca uroczystości złożył meldunek Markowi Kowalskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Szczecinie. Następnie w takt Mazurka Dąbrowskiego biało-czerwona flaga została wciągnięta na maszt, a minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków oraz ich rodzin.

Wójt Gminy Sławno, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sławnie Ryszard Stachowiak wraz z Arturem Krzemieńcem – Prezesem OSP w Janiewicach oficjalnie powitali wszystkich przybyłych na uroczystość gości.

Ks. Ryszard Szczygieł, kapelan wojewódzki strażaków i ks. Leszek Szurek, kapelan gminny po krótkiej modlitwie poświęcili nowy samochód.

Następnie odbyło się uroczyste włączenie pojazdu do podziału bojowego poprzez wręczenie kluczyków do nowego wozu oraz symbolicznego Aktu Włączenia. Z rąk Pawła Szefernakera – Sekretarza Stanu MSWiA, Jarosława Tomczyka – Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Wójta gminy Sławno kluczyki i akt włączenia odebrali przedstawiciele OSP w Janiewicach: Artur Krzemieniec – prezes i Dariusz Tulula – Naczelnik. Tradycyjnym włączeniem sygnałów dźwiękowych i świetlnych w nowym samochodzie potwierdzono gotowość wozu do niesienia pomocy.

Głos zabrali też zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wagę społecznej służby i ważne miejsce jakie zajmują strażacy ochotnicy w całym systemie ratowniczym naszego kraju. Podziękowali za trud i poświęcenie osobom, które niosą pomoc bliźniemu oraz ich rodzinom, za wsparcie i wyrozumiałość.

Z ust ministra padły też zapewnienia o rozpoczęciu działań zmierzających do włączenia jednostki OSP w Janiewicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po okolicznościowych przemówieniach wręczono pamiątkowe grawertony i statuetki dla osób i instytucji, które przyczyniły się do zakupu nowego pojazdu albo na co dzień wspierają działania OSP w Janiewicach.

Po złożeniu meldunku o uroczystym zakończeniu zbiórki wszyscy zebrani udali się na poczęstunek do miejscowej świetlicy.

