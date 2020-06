Na ulicy Chopina w Sławnie na środku jezdni rosną kwiaty. Tyle, że nie wyrosły one same, a jest to protest okolicznych mieszkańców...

- Wsadziliśmy kwiaty w dziurę na drodze, której stan jest taki, jak widać - mówi jedna z mieszkanek kamienicy przy ul. Chopina. - Może to wreszcie kogoś otrzeźwi i zrobi porządek z tą drogą - akcentuje i zapowiada, że jeśli się nic nie zmieni to takich kwiatków będzie więcej. Ulica Chopina w Sławnie to droga powiatowa.