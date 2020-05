Mieszkaniec p. sławieńskiego chciał dopłacić 50 gr, a stracił prawie 3000 zł

Wiele z ofiar po dostaniu takiego SMS-a odniesie wrażenie, że chodzi o problem z ich ostatnim, jeszcze niedostarczonym zamówieniem. A złotówka to niewiele… To potrafi uśpić naszą czujność.

W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. W ten sposób niepowołane osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych, czy też przekierowywać SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym.

Należy dokładnie sprawdzać przychodzące w SMS-ach adresy w celu ustalenia, czy należą one do prawdziwej, legalnej strony zajmującej się płatnościami. Nazwa nadawcy wiadomości nie jest ważna, ponieważ złodziej łatwo może podszyć się pod dowolną firmę, instytucję, a nawet osobę.

- Trzeba też upewnić się, czy transakcja, którą właśnie wykonujemy, dotyczy określonej kwoty oraz czy SMS odnosi się do przelewu czy do innej operacji (jak wspomniane definiowanie odbiorcy zaufanego) - dodaje asp. Kinga Warczak. - Jeśli ktoś kliknął na link w SMS-ie i dopłacił „złotówkę”, wpisując hasło do swojego banku, to jak powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem.