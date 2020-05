Obrzeże Sławna zalane śmieciami samochodowymi [ZDJĘCIA, WIDEO] - sygnał Czytelniczki

To nie pierwszy taki przypadek w powiecie sławieńskim. Ujawnialiśmy - wspólnie z Czytelnikami - nielegalne śmieci w lasach na terenie gminy Sławno, gminy Postomino. Teraz ujawniamy w Sławnie.

- To oburzające, aby w taki sposób pozbywać się śmieci - mówi pani Maria. - Proszę o nagłośnienie tego.

Warto tu dodać, że posprzątanie takiego śmietniska odbywa się na koszt podatnika. Oznacza to, że za podrzucone śmieci płacą np. mieszkańcy Sławna. Warto o tym pamiętać i tępić nielegalny proceder.



- Wiem, że pojawiły się osoby, które oferują odbiór śmieci i pobierają za to określone pieniądze - mówi jeden z mieszkańców Sławna. - Można domniemywać co się później z tymi śmieciami dzieje - dodaje.

Śmieci samochodowe były też wyrzucane w gminie Polanów. Miasto Darłowo walczy z podrzucaczami m.in. montując fotopułpaki w różnych częściach miasta. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś zostanie sfotografowany na podrzucaniu śmieci to wszczyna się wobec takiej osoby postępowanie administracyjne i musi się ona liczyć z wysoką grzywną.