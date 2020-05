Mieszkańcy Kwasowa upiększyli swoją wieś [ZDJĘCIA] - brawo

Jak co roku, wiosną, mieszkańcy Kwasowa przystąpili do akcji sprzątania swojej wsi. Już wcześniej obsadzono klomby i rabatki, ale z początkiem maja br. ponownie w ruch poszły łopaty, taczki i grabie. Wszystko to za sprawą ukończenia prac przy budowie drogi i parkingów wokół kościoła.

W ramach tzw. „czynu społecznego" mieszkańcy wsi uprzątnęli i obsiali trawą nowoutworzone trawniki i zieleńce przy drodze wokół świątyni. Centrum Kwasowa niebawem będzie wyglądało wspaniale. Prace przeprowadzono w ramach rewitalizacji społecznej Kwasowa, jako jedno z działań unijnego projektu pn. „Kompleksowe odtwarzanie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na który Gmina Sławno pozyskała ponad 2,8 mln zł wsparcia. Mieszkańcom Kwasowa dziękujemy, za kolejną wspaniałą inicjatywę i zachęcamy do kolejnych, wspólnych akcji na rzecz naszych małych społeczności.