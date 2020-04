Maseczkomat w Darłowie... na sznurku - przyjdź i weź za darmo [ZDJĘCIA]

Maseczkomat na sznurku w Darłowie. Zobaczcie na zdjęciach, jak to wygląda. Maseczki można otrzymać za darmo.

W Darłowie maseczki także są sukcesywnie rozdawane mieszkańcom. Akcja ta trwa i włączono do niej trzy punkty stacjonarne, do których każdy mieszkaniec Darłowa wciąż może zgłosić się po maseczki. Te punkty to: