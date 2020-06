Kradzież sprzętu do obsługi rowerów w Bobolinie [ZDJĘCIA] - apel o pomoc

- Prosimy o pomoc w ustaleniu złodzieja, który odebrał nam i naszym gościom sprzęt do obsługi rowerów - mówi Pan Karol z Bobolina. - Zapisy z kamer itd. wszystko co pomoże ustalić sprawcę. Bądźcie czujni, może ktoś będzie chciał sprzedać takie urządzenie lub wykorzystać do swojej działalności. Urządzenie może być uszkodzone i może być próba zmiany np. koloru.

Mieszkaniec Bobolina dodaje, że ponadto w miejscu kradzieży ktoś podrzucił worek śmieci.

Kliknij i skontaktuj się z sołectwem Bobolin w sprawie kradzieży